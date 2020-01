Le groupe américain de produits d'hygiène de grande consommation Kimberly-Clark a fait un peu mieux qu'attendu par Wall Street sur les trois derniers mois de son exercice et prévoit une hausse de 1% de son chiffre d'affaires en 2020.

Au dernier trimestre de l'exercice 2019, la maison-mère des marques Kleenex, Huggies ou Cottonelle a affiché un chiffre d'affaires de quelque 4,6 milliards de dollars, à l'étal par rapport à la même période un an plus tôt. Hors effets de changes - le dollar fort pèse sur la conversion des ventes réalisées hors des Etats-Unis - et à périmètre constant, il aurait augmenté de 3%, note l'entreprise dans son communiqué de résultats.

Pour l'ensemble de l'exercice écoulé, le phénomène est le même avec des ventes totales de 18,5 milliards de dollars (presque autant en francs), à l'étal sur un an, mais qui ont progressé de 4% hors changes et à périmètre constant.

Le bénéfice net a bondi de 39% à 556 millions de dollars sur le trimestre et de 52% à 2,197 milliards de dollars sur l'ensemble de l'exercice par rapport à 2018.

Sur le trimestre, le bénéfice par action est ressorti un cent meilleur que les 1,70 dollars attendus par Wall Street.

Après avoir bondi dans les premiers échanges à New York, le titre avait cédé ses gains à 16H15 GMT.

Le PDG Mike Hsu s'est félicité de l'exercice écoulé et des progrès enregistrés. Pour 2020, il promet de la croissance et des investissements tout "en allouant du capital de manière à faire plaisir aux actionnaires".

Pour l'ensemble de l'exercice en cours, Kimberly-Clark prévoit une progression de 1% de son chiffre d'affaires en tenant compte d'un impact négatif de 1 point de pourcentage sur la hausse dû à la force du billet vert.

L'entreprise compte également réduire ses coûts de 425 à 500 millions de dollars sur l'année et procéder à des rachats d'actions pour 700 à 900 millions de dollars.

Kimberly table sur un bénéfice par action compris entre 7,10 et 7,35 dollars contre 6,89 dollars engrangés lors de l'exercice qui s'est achevé fin décembre.

