Johannes Hösflot Klaebo doit déclarer forfait pour la manche de Coupe du monde de fond de Falun, prévue le week-end prochain.

Le Norvégien, qui s'est fracturé un doigt, espère effectuer son retour le 15 février à Östersund.

Le Nordic Ski Tour, organisé sur six étapes en Suède et en Norvège, démarrera ce jour-là. Cette épreuve s'annonce décisive dans la lutte pour le grand Globe de cristal. Or, Johannes Klaebo, 2e du général de la Coupe du monde, accuse 235 points de retard sur le leader Alexander Bolshunov.

