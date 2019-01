Klaebo succède à Cologna

Johannes Hösflot Klaebo succède à Dario Cologna au palmarès du Tour de Ski.

Le prodige Norvégien a souffert pour sa première montée de l'Alpe Cermis, mais il a conservé 16''7 d'avance sur son dauphin russe Sergey Ustiugov. La 3e place est revenue à un autre Norvégien, Simen Hegstad Krueger.

Triple champion olympique par équipes à Pyeongchang (sprint, sprint par équipes et relais), Johannes Hösflot Klaebo est le troisième Norvégien à s'imposer dans cette épreuve. A 22 ans seulement, il imite ses illustres compatriotes Martin Johnsrud Sundby, vainqueur en 2013/2014 et 2015/2016, et Petter Northug, lauréat de l'édition 2014/2015.

Sergey Ustiugov, qui avait triomphé en 2016/2017 devant Martin Johnsrud Sundby, avait perdu toute chance de victoire samedi. Le Russe, dont le retard sur la nouvelle star du ski de fond n'était que de 5''4 après cinq des sept étapes, a concédé 42'' sur le 15 km classique pour être repoussé à 1'20''4 au général. Il a tout tenté dimanche, mais en vain.

Johannes Hösflot Klaebo aura dominé ce Tour de Ski, qu'il avait commencé de manière idéale en s'adjugeant le sprint de Dobbiaco. Dire qu'il avait hésité à participer aux deux dernières étapes et qu'il craignait particulièrement l'Alpe Cermis! Le Norvégien s'est d'ailleurs montré très prudent dans la montée finale, terminant exténué avec une marge infime sur Sergey Ustiugov.

Meilleur Suisse au général en l'absence de Dario Cologna (malade et forfait pour cette étape), Toni Livers s'est classé 31e à 8'21''8. Le Grison a devancé de moins que quatre secondes Jonas Baumann (32e).

