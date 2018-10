Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

21 octobre 2018 - 16:18

Kloten a créé la surprise des huitièmes de finale de la Coupe de Suisse. Les Zurichois ont sorti Bienne 4-3 après avoir été menés 0-3! Pour Fribourg Gottéron et Lausanne, le chemin s'arrête là.

Moribond en Swiss League, Kloten s'est réveillé contre Bienne. Six défaites consécutives n'avaient pas poussé les dirigeants zurichois à se séparer de l'entraîneur André Rötheli. Cet étonnant retournement de situation face aux Seelandais pourrait avoir un effet bénéfique pour les Zurichois en Championnat. Pour Bienne, la pilule est amère. Ne menait-il pas 3-0 après 9' de jeu après un doublé de Fuchs et un but de Brunner en supériorité numérique ? Mais les hommes de Törmänen ont snobé leur adversaire par la suite. Ils l'ont payé au prix fort. Thibaut Monnet a inscrit son premier but de la saison pour réduire le score en première période. Puis en moins de 6', Lehmann, Bircher et Füglister ont retourné le score au cours du deuxième tiers-temps.

La Chaux-de-Fonds a tout essayé contre Davos mais a fini par s'incliner 3-1 aux Mélèzes contre Davos. Les Grisons avaient laissé au repos le Finlandais Lindgren et misé sur le portier suédois Lindbäck. Ce dernier a fait le travail si l'on excepte sa sortie hasardeuse sur le but d'Hasani (49e). Mais 76'' plus tard, Marc Wieser tuait le suspense sur un service impeccable de son frère Dino.

Fribourg Gottéron sans Julien Sprunger, annoncé blessé, n'a pas fait le poids à Berne (1-6). Le plus Bernois des Fribourgeois, Tristan Scherwey a réussi un triplé pour l'équipe de la capitale. Lausanne n'a pas pleinement rassuré avec un nouveau revers concédé à Ambri-Piotta (1-3). Les Léventins ont ouvert la marque après 99'' de jeu par Kubalik. Herren a égalisé à la 6e minute à 5 contre 4. Puis il a fallu attendre la 58e minute pour que le Tchèque Novotny place Ambri-Piotta sur les rails du succès. Incir a marqué le but de la sécurité dans la cage désertée par Zurkirchen.

Les Langnau Tigers se sont offert les Zurich Lions (5-3). Devant plus de 5000 spectateurs, les hommes de l'entraîneur Heinz Ehlers ont su mieux garder leurs nerfs que leurs adversaires dans un match électrique. Anthony Huguenin a marqué le but de la sécurité (5-2) en double supériorité numérique à la 51e.

