Ce contenu a été publié le 8 mars 2018 11:08 08. mars 2018 - 11:08

Meho Kodro n'est plus l'entraîneur du Servette FC.

Le club genevois a annoncé jeudi s'être séparé du technicien bosnien de 51 ans. L'interim est assurée par son assistant Bojan Dimic.

La défaite subie lundi à Vaduz, la troisième seulement de la saison, aura donc été de trop pour Meho Kodro. Servette pointe désormais à 12 longueurs du leader de la Challenge League Neuchâtel Xamax, avec certes un match en retard.

Meho Kodro était en poste depuis décembre 2016. Sous la houlette de l'ancien attaquant, le SFC avait terminé au 3e rang du championnat 2016/2017. Et ce n'est pas non plus ce printemps que les "Grenat" brigueront une promotion, l'objectif avoué du club.

