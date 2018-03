Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ski nordique - Dario Cologna et Petter Northug se sont livré une splendide bataille lors de l'étape finale du mini-Tour de ski à Kuusamo en Finlande.

Le Norvégien a fini par s'imposer, mais Cologna (2e) a affiché une forme réjouissante.

Au terme des trois étapes de ce mini-Tour (un sprint vendredi, un 10 km libre samedi et un 15 km classique dimanche), tout indique de Northug et Cologna seront à nouveau seuls au monde cette saison pour se disputer le général de la Coupe du monde. Tenant du globe, l'Alémanique âgé de 25 ans avait profité la saison passée de l'indisposition de son rival et contemporain en début de saison.

Il n'en est rien cette année, puisque Northug tourne déjà à plein régime. Victorieux du 10 km samedi, le Scandinave a dominé l'ultime étape dimanche en contrôlant Cologna. Après 2,5 km, ce dernier avait certes rejoint Northug, parti avec 11''8 d'avance, mais le Norvégien a très bien joué le coup tactiquement. Sans, cette fois, être avare de ses efforts: il n'a pas rechigné à assurer les relais, dans les montées surtout, afin de prévenir un retour du groupe de chasse. Cologna, lui, a surtout mené au plat. Dans le final, comme prévu et comme toujours, il n'a rien pu faire face au rush du Norvégien. A l'arrivée, les deux hommes se sont serré la main.

Avec cette deuxième place finale, le fondeur grison a démontré une forme allant crescendo, encourageante à l'approche du Tour de ski dont il est tenant du titre. Les autres Helvètes ne peuvent pas en dire autant: Remo Fischer, peu en verve en classique, a fini 36e et Curdin Perl, très décevant, 56e.

Chez les dames, le festival norvégien s'est poursuivi au terme du 10 km avec un triplé des Scandinaves. L'intouchable Marit Björgen s'est imposée devant Therese Johaug et Vibeke Skofterud.

