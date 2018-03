Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Les affrontements ont opposé les forces de l'ordre et des jeunes manifestants, venus protester contre la tenue d'une réunion du mouvement d'extrême-droite Casapound dans le centre de Turin.

Trois policiers ont été blessés dans des heurts avec des manifestants anti-fascistes jeudi soir à Turin, a-t-on appris vendredi de sources judiciaires. Ils constituent un nouvel épisode des tensions qui s'accumulent en marge de la campagne électorale en Italie.

Deux étudiants ont été arrêtés après des affrontements entre forces de l'ordre et ces jeunes manifestants, venus protester contre la tenue d'une réunion du mouvement d'extrême-droite Casapound dans le centre de la cité piémontaise.

L'association italienne des partisans, mouvement anti-fasciste né de la résistance, a par ailleurs dénoncé vendredi dans un tweet un incendie volontaire perpétré dans la nuit de jeudi à vendredi dans le local d'un centre associatif d'extrême-gauche à Brescia.

Bataille rangée à Pérouse

Les incidents entre militants anti-fascistes et d'extrême droite se multiplient depuis la fusillade raciste du 3 février à Macerata, quand un militant d'extrême-droite avait blessé par balles six Africains après le meurtre d'une jeune toxicomane pour lequel plusieurs Nigérians ont été arrêtés.

A Palerme, un responsable local de Forza Nuova, un autre mouvement d'extrême-droite, a été roué de coups mardi soir par un groupe d'hommes portant des masques. Le même soir, des militants de Forza Nuova ont fait irruption dans des locaux de la chaîne de télévision La7, en réclamant le droit de participer à une émission politique.

Mardi, un militant du mouvement d'extrême-gauche Potere al popolo (le pouvoir au peuple) a été blessé par des coups de couteau alors qu'il collait des affiches dans la banlieue de Pérouse (centre), selon ces sources judiciaires. Le lendemain, une bataille rangée entre militants de Potere al popolo et de Casapound ont fait au moins deux blessés dans la même ville.

Nouvelles manifestations ce week-end

A Bologne (centre), des heurts entre jeunes anti-fascistes et membres de Forza Nuova se sont soldés il y a une semaine par quatre agents et six manifestants blessés.

De nouveaux incidents sont à craindre samedi avec une manifestation anti-fasciste prévue à Palerme, pour protester contre la venue du leader de Forza Nuova, Roberto Fiore. A Rome, une grande manifestation anti-fasciste a également été convoquée à l'appel de plusieurs organisations anti-fascistes et de gauche.

