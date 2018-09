Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 25 septembre 2018 06:00 25. septembre 2018 - 06:00

Pour le "Showtime", il faudra attendre: LeBron James s'est attaché lundi à calmer les attentes des supporters des Lakers en rappelant que sa nouvelle franchise NBA allait avoir besoin de temps.

Attendu à Los Angeles comme le Messie, "King James" n'a pas fait le show pour sa première apparition sous le célèbre maillot jaune des Lakers. Il a bouclé sa conférence de presse en treize petites minutes et a asséné ses réponses le visage fermé, presque laconique. Son message est clair: son arrivée ne va pas transformer d'un coup de baguette magique une équipe qui n'a plus participé aux play-off depuis 2013 en prétendant au titre dès cette saison.

"Nous avons une longue route à faire avant de concurrencer Golden State. Ils repartent d'où ils ont laissé les choses en juin, nous partons de zéro", a-t-il expliqué, en référence à la franchise d'Oakland qui a remporté trois titres depuis 2015, dont les deux derniers. "Nous ne devons pas nous concentrer sur ce que fait Golden State, Golden State est Golden State, ils sont champions, ils jouent ensemble depuis quelques années maintenant", a-t-il poursuivi.

"Nous devons uniquement nous focaliser sur ce qu'on peut faire de mieux jour après jour pour les Lakers et un jour, espérons-le, on pourra se retrouver en position de concurrencer Golden State pour le titre de champion", a relevé James, qui a signé en juillet un contrat de quatre ans d'une valeur de 154 millions de dollars avec les Lakers.

S'il a participé aux huit dernières finales NBA, avec Miami (2010-14) et Cleveland (2014-18), et en a remporté trois (2012, 2013, 2016), LeBron James débarque à 33 ans dans un autre monde. La Conférence Ouest est, avec Golden State, Houston, Oklahoma City ou encore Utah, autrement plus relevée que la Conférence Est où il a fait toute sa carrière.

