L'échec récent d'une fusée Vega est probablement dû à une défaillance sur la partie avant du moteur de son deuxième étage, ont annoncé jeudi Arianespace et l'agence spatiale européenne (ESA). Elles espèrent un retour des vols du lanceur dès le premier trimestre 2020.

Le 10 juillet, peu après son décollage du centre spatial guyanais de Kourou, le lanceur léger européen chargé de placer en orbite un satellite militaire des Emirats arabes unis, avait rencontré une anomalie importante, entraînant par précaution la destruction du vecteur au-dessus de l'océan. Il s'agissait du premier échec de Vega après quatorze succès d'affilée depuis le début de son exploitation en 2012.

Une défaillance de la structure du dôme avant du moteur à poudre Z23 est "la cause la plus probable de l'anomalie", indiquent l'ESA et Arianespace dans un communiqué commun.

La commission d'enquête indépendante mise en place a proposé "un ensemble d'actions correctives portant sur l'ensemble des sous-systèmes, des processus et des équipements concernés" de cette fusée fabriquée en grande partie par l'industriel italien Avio.

