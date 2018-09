Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 23 septembre 2018 12:40 23. septembre 2018 - 12:40

Le romancier français Michel Houellebecq est l'auteur des "Particules élémentaires" et de "Soumission" (archives).

Le romancier français Michel Houellebecq, auteur des "Particules élémentaires" et de "Soumission", s'est marié, a annoncé sur son compte Instagram la chanteuse Carla Bruni. L'épouse de l'ancien président français Nicolas Sarkozy a assisté à la cérémonie.

"Mille voeux de bonheur à Lysis et à Michel Houellebecq pour leur merveilleux mariage et merci de nous avoir laissé partager votre bonheur", écrit Mme Bruni à côté d'une photo du couple en noir et blanc.

Neuer Inhalt Horizontal Line