L'auteur et essayiste suisse alémanique Lukas Bärfuss a reçu en mains propres samedi à Darmstadt le Prix Georg-Büchner 2019, l'une des plus prestigieuses distinctions littéraires allemandes. Selon le jury, l'écrivain est un "narrateur et dramaturge hors pair".

L'annonce du lauréat 2019 avait été faite en juillet dernier déjà. Le fameux prix est doté de 50'000 euros. Avec Lukas Bärfuss, l'Académie allemande de langue et de poésie rend hommage à "un narrateur et dramaturge exceptionnel de la littérature germanophone contemporaine", avait déclaré le jury. Ses pièces de théâtre et ses romans explorent constamment de nouvelles situations existentielles de la vie moderne.

Lors de la cérémonie de remise du prix, l'écrivain né à Thoune (BE) en 1971 a mis en garde contre l'oubli de la dictature nazie et de l'Holocauste. "Le souvenir est une condition préalable pour ne pas oublier (...) Ceux qui oublient la dernière guerre préparent déjà la suivante", a-t-il notamment dit dans son discours.

Lukas Bärfuss est l'auteur entre autres des romans "Koala" et "Hundert Tage" ("Cent jours") et de pièces de théâtre comme "La mort de Meienberg", "Les névroses sexuelles de nos parents" ou "Le Bus".

Max Frisch (1958), Friedrich Dürrenmatt (1986) et plus récemment Adolf Muschg (1994) comptent parmi les lauréats suisses du Prix Georg-Büchner.

