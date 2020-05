Le Mondial n'aura pas non plus lieu en Suisse en 2021. Swiss Ice Hockey renonce à sa candidature pour l'édition de l'année prochaine qui se tiendra comme prévu en Lettonie et en Biélorussie.

Le Championnat du monde de hockey sur glace n'aura pas non plus lieu en Suisse en 2021. Swiss Ice Hockey renonce à sa candidature auprès de l'IIHF pour l'édition de l'année prochaine qui se tiendra comme prévu en Lettonie et en Biélorussie.

Le Championnat du monde, qui aurait dû commencer vendredi prochain à Zurich et Lausanne, a dû être annulé fin mars en raison de la pandémie de COVID-19. Les organisateurs et le président de l'IIHF, René Fasel, ont alors émis l'option selon laquelle la compétition pourrait avoir lieu en Suisse dans un an.

Après des "discussions intensives" et une "analyse complète des risques", les organisateurs suisses ont rejeté ce plan. Les risques économiques étant trop élevés, Swiss Ice Hockey a justifié cette décision qui a été prise par le conseil d'administration et le directoire. "Après d'intenses clarifications, nous avons dû nous rendre compte que l'organisation d'un Championnat du monde en 2021 n'est pas un scénario réaliste", a déclaré le président Michael Rindlisbacher.

Il n'est pour l'heure pas possible d'estimer la durée d'une crise mondiale et les conséquences économiques qui en résulteront. Cela conduit à des points d'interrogation en termes de sponsoring et de ventes de billets. En outre, le Mondial 2021 ne pourrait pas être assuré contre les risques de pandémie existants à l'heure actuelle.

La Suisse aimerait pourtant organiser un Mondial dans les années à venir. Ces prochaines semaines, la fédération va discuter de la date à laquelle elle souhaite se porter à nouveau candidate pour l'organisation d'un Championnat du monde. En l'état actuel, tous les tournois jusqu'à 2025 ont été attribués.

La première année possible pour un Mondial à domicile serait donc 2026. Mais cette année apparaît comme une date défavorable car les Jeux olympiques d'hiver auront lieu la même année. Cette variante a cependant de bonnes chances de passer dans la mesure où les autres pays laisseraient probablement le tournoi à la Suisse plus ou moins sans résistance.

Une deuxième variante, nettement plus courte, consisterait à prendre en charge le Championnat du monde 2023, car dans l'état actuel des choses, les manifestations ne peuvent pas se dérouler en Russie comme prévu. En raison de la manipulation des données sur le dopage, l'organisation de grandes manifestations a été retirée à la Russie jusqu'en 2023. Tout le monde est aujourd'hui dans l'attente de la décision finale du TAS sur cette question.

En tout cas, le projet "Coupe du monde 2020 à Zurich et Lausanne" est terminé. Le comité d'organisation, dirigé par le secrétaire général Gian Gilli, sera dissous d'ici la fin juin. Les fans qui ont acheté des billets pour le tournoi ce printemps seront informés d'ici la fin de la semaine prochaine sur la manière de récupérer leur argent.

