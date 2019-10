Le CC Genève ne disputera pas les championnats d'Europe à Helsingborg en Suède (16-23 novembre).

La formation emmenée par Peter De Cruz a été devancée par le CC Berne du skip soleurois Yannick Schwaller lors de la phase de qualification suisse.

Les trois meilleurs résultats obtenus sur le World Curling Tour étaient pris en compte pour établir le classement. Et le CC Berne, composé également de Romano Meier, Marcel Käufeler et Michael Brunner, a obtenu 133,2 points grâce notamment aux succès fêtés à Baden et Oakville au Canada.

Victorieux à Arlesheim en octobre, le Team De Cruz n'a cumulé "que" 131,4 points durant la phase qualificative. Une issue frustrante pour la formation genevoise, qui depuis 2014 a décroché sept médailles en huit participations à des championnats internationaux (Européens, Mondiaux et JO).

Champion du monde junior en 2014 avec déjà Romano Meier à ses côtés, Yannick Schwaller (24 ans) disputera en Suède sa première compétition internationale élite. L'objectif à moyen terme du CC Berne est de se qualifier pour les JO de Pékin 2022. La lutte promet d'être belle avec le Team De Cruz, médaillé de bronze aux JO 2018.

Chez les dames, le CC Aarau de la skip Silvana Tirinzoni, champion du monde en titre, était assuré avant le week-end dernier de prendre part à ces joutes continentales. La victoire obtenue par le CC Oberwallis à Portage la Prairie au Canada n'a rien changé.

