La Fédération suisse avait invité la presse à Lucerne pour lancer la saison. Point d'orgue de cette journée, l'annonce de la création de la Lucerne Cup les 13 et 14 décembre prochains.

Dans trois mois, le public suisse aura la chance de voir une partie des héros de Copenhague qui ont décroché la médaille d'argent au Championnat du monde. Ce sera sur les bords du Lac des Quatre-Cantons avec la création d'un nouveau tournoi appelé Lucerne Cup et qui reprend les dates libérées par feu l'Arosa Challenge. L'équipe nationale était allée à Bienne, et en Finlande à la Karjala Cup, ces deux dernières années.

Les adversaires seront l'Autriche le jeudi 13 décembre et le vainqueur de la rencontre entre la Russie et la Slovaquie le vendredi 14. Le plan mis en place est désormais très clair. La Deutschland Cup (8 au 11 novembre) servira de bougie d'allumage avec un effectif mélangé, composé d'une partie des cadres et de jeunes en phase de test. La Lucerne Cup permettra ensuite à Patrick Fischer de proposer la meilleure sélection possible, hormis les joueurs évoluant en Amérique du Nord.

La pause des équipes nationales en février 2019 (en Allemagne) servira à donner un avant-goût du haut niveau aux meilleurs espoirs. A quelques semaines du début des play-off, les clubs seront enchantés de ne pas voir partir leurs joueurs étoiles.

Coopération des arbitres avec la Finlande

Pour la Suisse, l'organisation des Mondiaux 2020 à Lausanne et Zurich se poursuit. Aux côtés de Gian Gilli, on retrouve désormais Ueli Schwarz qui s'occupera de la partie sportive. Schwarz a entraîné en National League, notamment à Berne et à Fribourg, et il a officié comme directeur sportif à Langnau, Lausanne et Bâle. L'organigramme voit également apparaître Geena Krüger, fille de l'ancien sélectionneur Ralph.

Outre ce point d'orgue, la Suisse a obtenu l'organisation des Universiades d'hiver en 2021 et elle entend bien y faire bonne figure. Pour ce faire, elle enverra une équipe masculine et féminine en Russie pour un tournoi. Chez les dames, ce seront des joueuses des meilleures ligues, tandis que pour les hommes il s'agira de juniors et d'amateurs.

Sur le front de l'arbitrage enfin, la Suisse a entamé une coopération avec la Finlande. Il y aura huit arbitres à temps plein la saison à venir, dont l'Américain Mark Lemelin et le Finlandais Anssi Salonen. D'autres venues sont déjà planifiées avec la fédération finlandaise. Le projet s'appelle "Rent a Ref" (loue un arbitre) et a pour but de diminuer la charge de travail des arbitres. Dans les mois à venir, Stefan Fonselius et Mikko Kaukokari, deux arbitres de renommée mondiale, passeront siffler en Suisse.

