L'équipe de Suisse disputera deux matches amicaux au début du mois de février baptisés Prospect Games. Pour l'occasion, le coach national, Patrick Fischer, testera de jeunes joueurs dont 7 néophytes.

Les 6 et 7 février, la sélection helvétique se mesurera à l'Allemagne à Herisau et Olten. Pour l'occasion, Fischer a sélectionné vingt-deux joueurs dont sept sont convoqués pour la première fois: Sven Jung (Davos), Gilian Kohler, Valentin Nussbaumer (les deux Bienne), Axel Simic, Justin Sigrist (les deux Zurich Lions), Sven Leuenberger et Yannick Zehnder (les deux Zoug).

Les Biennois Valentin Nussbaumer et Gilian Kohler avaient fait partie de la sélection suisse au Championnat du monde M20 en République tchèque, où la Suisse avait atteint les quarts de finale.

L’équipe rejoindra le camp à Olten lundi prochain, 3 février. "Pour les jeunes joueurs, les Prospect Games représentent une occasion idéale pour monter ce dont ils sont capables sous les couleurs de l’équipe nationale A", a déclaré Patrick Fischer dans un communiqué de la Fédération

En sus de l'habituel assistant Tommy Albelin, Michael Liniger (entraîneur en chef des GCK Lions) sera lui aussi présent à Herisau et Olten en qualité d’assistant de Patrick Fischer.

Neuer Inhalt Horizontal Line