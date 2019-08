L'Allemande Nikias Arndt (Sunweb) a remporté au sprint dans un groupe d'échappés la 8e étape du Tour d'Espagne, Valls - Igualada sur 167 km. Le Français Nicolas Edet (Cofidis) enfile le maillot rouge.

Arndt a devancé l'Espagnol Alex Aranburu et le Belge Tosh Van der Sande. L'Argovien Silvan Dillier faisait partie de l'échappée d'une vingtaine de coureurs qui a ouvert la course pratiquement dès le départ. Dillier n'a toutefois pas pu se battre jusqu'au bout pour la victoire d'étape et a terminé à plus de 5' de Arndt.

Les favoris pour le classement général sont arrivés à plus de 9 minutes sur des routes détrempées par la pluie.

Nicolas Edet, meilleur grimpeur de la Vuelta en 2013, a terminé au sein de ce groupe d'échappés: cela lui a permis de déposséder le Colombien Miguel Angel Lopez du maillot rouge. Il est le premier Français à porter ce maillot distinctif depuis Rudy Molard l'an dernier.

Dimanche, place à l'étape reine de cette Vuelta: une journée courte et nerveuse en Andorre (94 km), marquée par cinq ascensions répertoriées. Juste avant la montée finale, l'Alto Els Cortas d'Encamp (1re catégorie), les organisateurs ont innové en plaçant quatre kilomètres de chemin de terre...

