"La Caramélite" est la quatrième bière de l'évêque après "Urbi et Ortie", "Les 12 épeautres" et "L’Amère supérieure". (archives)

L'évêque Charles Morerod lance "La Caramélite", une bière ambrée brassée à Echallens (VD). C'est la quatrième cuvée de l'évêché depuis 2015, après "Urbi et Ortie", "Les 12 épeautres" et "L’Amère supérieure".

L'évêché de Lausanne, Genève et Fribourg décline chaque année une nouvelle cuvée limitée. Une partie des bénéfices est destinée à des œuvres caritatives.

Après une soirée de dégustation et de vente ce mercredi à Fribourg, le nectar sera disponible dès vendredi à l'évêché. Les ventes profiteront à Caritas Fribourg, œuvre d’entraide qui existe depuis 75 ans, et à To go to Togo, association de Vevey (VD) qui soutient le développement sanitaire de la région de Kpélé-Elé au Togo.

