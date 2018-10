Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 7 octobre 2018 00:57 07. octobre 2018 - 00:57

"Girl" de Lukas Dhont a décroché samedi soir l'"Oeil d'or" de la meilleure fiction internationale lors de la 14e édition du Zurich Film Festival (ZFF). Le prix d'encouragement pour le meilleur film suisse a été attribué au long-métrage "Walden" de Daniel Zimmermann.

Pour son premier film, le réalisateur belge Lukas Dhont s'attaque à la thématique transgenre. Dans "Girls", il raconte l'histoire d'une jeune transsexuelle devant faire face à un changement de sexe tout en étant soumise à la pression dans sa quête pour devenir une danseuse étoile.

Lors de la remise des prix à l'opéra de Zurich, le réalisateur s'est dit incroyablement heureux de ce prix et du fait que son film a été vu par un large public.

Le prix du meilleur film documentaire international est revenu au réalisateur danois Janus Metz et à sa conjointe Sine Plambech pour "Heartbound". Le long-métrage, qui suit l'histoire de quatre Thaïlandaises et leur mari danois, interroge sur les questions universelles de l'amour et de la famille.

Treize plans à 360 degrés

Prix d'encouragement pour le meilleur film suisse, le "road-movie" "Walden" explore lui la question de la manière de traiter notre habitat au quotidien. Le réalisateur bernois Daniel Zimmermann emmène le public dans un voyage qui commence dans les forêts autrichiennes et se termine au coeur de l'Amazonie. Le film se compose de treize plans tournés à 360 degrés.

"Parfois, il faut aller dans les bois pour avoir une vision différente de la société. Parfois, il faut descendre pour voir ce qui se passe autour de soi et parfois, il faut recourir à la désobéissance civile pour changer les structures du pouvoir", a déclaré le Thounois en recevant son prix. "Et parfois, il faut faire un film sur ces sujets et parfois même, vous recevez un prix pour cela", a-t-il ajouté avec humour.

Le ZFF a présenté du 27 septembre au 7 octobre un total de 160 films, provenant de 48 pays, dont 42 premières oeuvres, douze premières mondiales et seize films suisses.

Neuer Inhalt Horizontal Line