L'aéroport de Zurich a accueilli plus de deux millions de passagers le mois dernier, soit 3,4% de plus qu'en février 208. (archives)

L'aéroport de Zurich a vu sa fréquentation progresser de 3,4% en rythme annuel au mois de février. Au total, plus de deux millions de passagers ont emprunté le tarmac de Kloten, dont près des trois quarts embarquant ou débarquant à Kloten.

Au total, le premier aéroport du pays a accueilli 2'033'853 passagers, dont 1'441'766 locaux (+2,3%) et 587'050 en transit (+6,2%), précise l'exploitant Flugfhafen Zurich dans son compte-rendu mensuel publié lundi soir.

Le nombre d'atterrissages et décollages a augmenté de 4,6% par rapport à février 2017, à 19'697 mouvements. Le nombre moyen de passagers par vol s'est établi à 118 (-0,2%) alors que le taux de remplissage moyen accuse un repli de 1,6 point de pourcentage, à 71,7%.

Le premier aéroport du pays a traité un peu plus de 36'400 tonnes de fret, soit 7,3% de moins qu'un an plus tôt.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Vous avez apprécié swissinfo? Dites-le-nous Sondage: clavier et main close up Vous avez apprécié swissinfo? Dites-le-nous