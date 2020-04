Au premier trimestre 2020, Vivendi bénéficie de la forte progression d'Universal Music Group (UMG) (+13 %), le label de Katy Perry, Lana Del Rey ou U2, grâce notamment à l'augmentation de 17% des revenus liés aux abonnements et au streaming (archives).

Le groupe français Bolloré a enregistré un chiffre d'affaires de près de 6 milliards d'euros (environ 6,3 milliards de francs), en hausse de 5% au premier trimestre grâce notamment à Vivendi et à sa branche musique, Universal Music Group (UMG).

La croissance organique du groupe (à périmètre et taux de change constants) s'établit elle à 1%, la différence étant due à l'intégration globale par Vivendi de M7 et d'Editis, et d'effets de change positifs à hauteur de 50 millions d'euros, d'après un communiqué publié lundi.

Dans son communiqué, le groupe affirme que "l'impact de la crise du Covid-19 sur les activités du Groupe Bolloré reste limité". "Les activités de transport et logistique bénéficient actuellement de frets exceptionnels liés à la crise sanitaire qui compensent en partie le ralentissement des flux habituels", explique l'entreprise.

L'activité communication, correspondant à Vivendi, est, quant à elle, peu touchée par les conséquences de la pandémie et affiche une croissance à taux de change et périmètre constants de 4%, à 3,9 milliards d'euros de chiffre d'affaires.

Au premier trimestre 2020, Vivendi bénéficie de la forte progression d'Universal Music Group (UMG) (+13 %), grâce à l'augmentation des revenus liés aux abonnements et au streaming (+17 %) ainsi qu'à l'encaissement d'une redevance suite à une réclamation.

Fin mars, Vivendi a finalisé la cession de 10% du capital d'Universal Music Group à un consortium mené par le géant chinois Tencent. Le consortium a aussi l'option d'acquérir, sur la même base de valorisation, jusqu'à 10 % supplémentaire du capital d'UMG jusqu'en janvier 2021.

Les activités de transport et de logistique du groupe sont en recul de 5%, touchés par la baisse des volumes des transports aérien et maritime en raison de la perte du terminal de Douala au Cameroun.

Au contraire, selon le communiqué, les autres terminaux portuaires du groupe "poursuivent leur croissance, principalement TICT au Nigeria, Conakry Terminal en Guinée, Freetown Terminal en Sierra Leone, et Abidjan Terminal en Côte d'Ivoire".

Quant à l'activité de la logistique pétrolière, elle baisse de 6% en raison de "la baisse des prix des produits pétroliers légèrement compensée par la hausse des volumes", selon le groupe.

Les activités industrielles sont en croissance organique de 3%, "grâce à la croissance des divisions batteries, terminaux spécialisés (bornes et sas pour les gares et les aéroports), portés par la bonne dynamique d'Automatic Systems et enfin de Polyconseil", affirme l'entreprise.

