L'administration fédérale est bonne élève en matière de protection du climat. En 2018, elle avait déjà augmenté son efficacité énergétique de 30%, dépassant ainsi son objectif pour 2020.

Dans le cadre de l'initiative Exemplarité énergétique, l'administration fédérale et les entreprises liées à la Confédération ou aux cantons s'engagent à mettre en oeuvre la Stratégie énergétique 2050. Leur déclaration d'intention stipule une augmentation de leur efficacité énergétique de 25% par rapport à 2006.

Avec un accroissement s'élevant déjà à 30%, cet objectif est dépassé, se réjouit mercredi l'Office fédéral de l'énergie (OFEN) dans un communiqué. "Il ne faut cependant pas en rester là. Sans effort supplémentaire, il n'est pas garanti que cette valeur soit maintenue voire améliorée l'année suivante", poursuit-il.

Réutiliser les appareils

L'administration et les entreprises affiliées ont par ailleurs accru leur part d'énergies renouvelables à 59% en 2018 contre 36% en 2006. Les mesures communes ont quant à elles déjà été mises en oeuvre à 81%, souligne l'OFEN.

Lors du remplacement de chauffages existants, les acteurs sont passés dans 9 cas sur 10 des énergies fossiles aux énergies renouvelables, donne-t-il en exemple. Les collaborateurs ont privilégié dans 8 cas sur 10 les voies ferroviaires plutôt qu'aériennes pour des voyages professionnels de maximum 5 heures. Et en informatique, la réutilisation d'appareils a été favorisée.

L'initiative Exemplarité énergétique regroupe l'administration fédérale civile, le Département de la défense, le domaine des EPF et les entreprises liées à la Confédération (La Poste, les CFF, Skyguide, la Suva et Swisscom) ou aux cantons (Genève Aéroport et Services industriels de Genève).

