Les élections législatives en Afghanistan se tenaient dans le chaos samedi. Plusieurs explosions se sont produites dans le pays, faisant au moins trois morts à Kaboul, et d'importants problèmes logistiques ont perturbé le déroulement du scrutin.

Le ministère de l'Intérieur a indiqué avoir recensé "quinze attaques ennemies" sur l'ensemble du pays. La plupart sont des explosions d'engins artisanaux et des tirs de roquettes. Selon le porte-parole adjoint du ministère de la Santé, Mohibullah Zeer, au moins trois personnes ont été tuées et 30 autres blessées dans la seule capitale.

Devant une école, un journaliste de l'AFP a aperçu une foule terrifiée quitter les lieux en courant après une explosion. Dans un autre bureau, "une bombe a explosé à l'intérieur d'une mosquée qui servait de centre électoral. Un policier a été blessé. Tout a été suspendu", a indiqué un témoin.

Longues files d'attente

Le président Ashraf Ghani s'est rendu dans un bureau de vote pour glisser son bulletin dans l'urne. Il a appelé "tous les Afghans, hommes et femmes" à exercer "leur droit de vote". Semblant répondre à son appel, les électeurs ont formé de longues files d'attente dans la capitale et ailleurs.

Mais leur attente s'expliquait aussi par de nombreux dysfonctionnements. Certains centres de vote n'ont pu ouvrir faute d'assesseurs, d'absence des listes électorales ou de mauvais fonctionnement des terminaux de reconnaissance biométrique mis en place à la dernière minute et utilisés pour la première fois.

Des candidats et des électeurs ont fait part de leur exaspération. "On était près de 500 devant la porte à attendre depuis presque deux heures pour voter. Le centre a ouvert en retard, ensuite ils ne trouvaient pas nos noms, puis voter avec ces machines prend 15 à 20 minutes par personne", explique Haroon Majidi, un électeur de Kaboul.

La Commission électorale indépendante (CEI), qui organise le vote, a présenté ses excuses et a promis que l'ouverture des centres de vote serait prolongée, y compris jusque dans la journée de dimanche dans certains cas.

Menace d'attentats

Les électeurs se plaignaient surtout du danger à patienter dans la rue face au risque d'attentats. Les talibans ont averti à plusieurs reprises ces dernières semaines qu'ils allaient recourir à la violence pour faire échouer le processus démocratique, à leurs yeux illégitime.

Samedi matin, un tweet de leur porte-parole, Zabihullah Mujahid, conseillait une nouvelle fois aux citoyens de rester chez eux. "Le public devrait s'abstenir de participer à ce processus théâtral afin de protéger leurs propres vies".

"Je suis venu voter en risquant ma vie", dit Asadullah, 22 ans, devant un centre de vote de Mazar-i-Sharif (nord). "Mais nous devons défier les talibans et sortir en grand nombre et voter, car c'est un jour historique pour nous", estime-t-il. "Nous devons voter pour voir de nouveaux visages dans ce parlement et chasser les anciens députés qui sont corrompus", renchérit Mustafa, 42 ans, à Kaboul.

Sous haute sécurité

Quelque 54'000 membres des forces de sécurité ont été déployés pour assurer la protection aux 8,9 millions d'électeurs inscrits sur les listes électorales. Des centaines de personnes ont déjà été tuées ou blessées lors d'attentats en lien avec le scrutin ces derniers mois. Et au moins dix candidats ont été abattus.

Pour des raisons de sécurité, plus de 2000 centres de vote sont restés fermés dans certaines parties du territoire contrôlées par les talibans.

Les bureaux de vote ont ouvert à 07h00 (04h30 suisses) et devraient fermer leurs portes à 16h00. En raison de la difficulté de collecte des résultats, les résultats définitifs en seront pas connus avant au moins deux semaines.

Une spectaculaire attaque talibane a coûté jeudi la vie au puissant chef de la police de Kandahar (sud), le général Abdul Raziq dans un complexe ultra-sécurisé. Le vote dans la province a été reporté à samedi prochain.

