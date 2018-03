Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

20. novembre 2009 - 02:21

Washington - Nouveau coup dur dans le monde des médias: l'agence de presse américaine Associated Press (AP) a annoncé jeudi qu'elle avait procédé cette semaine au licenciement de 90 de ses journalistes dans un souci d'économie budgétaire.

Selon Paul Colford, un porte-parole d'AP, cette mesure, couplée à d'autres licenciements, un plan de départs volontaires, un arrêt des embauches et des départs en retraite anticipée permettra à l'agence de réduire sa masse salariale de 10% avant la fin de cette année, remplissant ainsi l'objectif fixé l'an dernier par Tom Curley, le patron d'AP.

M. Colford n'a pas énuméré les catégories de personnel touchées par cette nouvelle vague de licenciements. Mais selon la News Media Guild, un syndicat dont 1.300 salariés d'AP sont membres aux Etats-Unis, il s'agit de responsables éditoriaux, de reporters, de photographes et d'assistants éditoriaux.

AP, coopérative de 1.500 journaux américains, emploie environ 4.000 personnes, dont 3.000 journalistes. Elle est l'une des trois principales agences mondiales d'information avec Reuters et l'Agence France-Presse.

