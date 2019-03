The New Humanitarian va continuer à suivre les nombreuses crises qui provoquent des besoins pour des millions de personnes (archives).

L'agence de presse IRIN, spécialisée dans l'humanitaire et établie à Genève depuis 2016, devient the New Humanitarian (Le Nouvel humanitaire, ndlr.). Le nouveau nom et la nouvelle présidente, la journaliste sud-africaine Paula Fray, ont été officialisés jeudi.

The New Humanitarian veut relayer les importants défis actuels liés au changement climatique, aux longs conflits et aux mouvements des réfugiés. La nouvelle appellation constitue "un engagement à examiner ce que l'humanitarisme signifie en cette période moderne et à parler à davantage de personnes" que les décideurs et les travailleurs humanitaires, dit la directrice Heba Aly.

Le site Internet a été réaménagé étant donné que l'agence est surtout présente en ligne. Il va insister notamment sur des questions comme le militantisme et le financement de l'aide. Mais The New Humanitarian continuera aussi le travail d'IRIN sur l'ensemble des situations et des désastres qui provoquent des besoins d'assistance pour 130 millions de personnes.

Cette année, l'agence veut suivre les 10 crises les plus importantes et organiser également régulièrement des discussions en ligne avec les représentants de différents acteurs. IRIN était devenue indépendante en 2015 après près de 20 ans dans le système de l'ONU. Elle revendique des correspondants dans des dizaines de zones de crise dans le monde.

