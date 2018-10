Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Le Valais met en place un plan d'action cantonal pour réduire les risques liés à l'utilisation des produits phytosanitaires. Adapté aux spécificités climatiques et agricoles valaisannes, il complète le plan d'action national approuvé il y a une année (archives).

L'agriculture valaisanne doit devenir plus durable et plus respectueuse de l'environnement. Un plan d'action cantonal est été mis en place pour réduire l'usage de produits phytosanitaires de synthèse.

L'action cantonale s'inscrit dans le plan d'action national approuvé par le Conseil fédéral il y a une année. Mais le Valais jouit d'un climat différent du reste de la Suisse, de cultures parfois uniques. Il est donc nécessaire de compléter le plan national par un volet cantonal spécifique, a déclaré lundi lors d'une conférence de presse à Sion le chef du département cantonal de l'économie Christophe Darbellay.

Le programme a été élaboré en collaboration avec le monde agricole. Les agriculteurs sont conscients des risques liés à l'usage de produits phytosanitaires et veulent aussi les réduire, a précisé Pierre-Yves Felley, directeur de la chambre valaisanne d'agriculture. L'objectif de ce plan est de proposer aux agriculteurs des solutions immédiatement utilisables sur le terrain.

