Ce contenu a été publié le 31 août 2013 19:56 31. août 2013 - 19:56

Genève - L'aiguille s'est arrêtée à la 554e minute. Muet lors de ses six premiers matches, le FC Sion a enfin trouvé le chemin des filets.

Le héros se nomme Léo. Brésilien a décroché la lune à Aarau avec une tête croisée sur un corner botté par l'Australien Vidosic. Cette réussite de la 14e minute fut la seule de la rencontre et offre au FC Sion sa première victoire de la saison.

Ce succès capital n'a pas de prix. Il tombe juste avant la pause de l'équipe nationale. On ne sait comment Christian Constantin aurait réagi si son équipe avait concédé une nouvelle défaite. La tentation de revenir sur la parole donnée, c'est-à-dire de ne pas limoger Michel Decastel, aurait été sans doute trop grande.

L'entraîneur sédunois peut donc respirer et travailler dans le calme. Au Brügglifeld, il a sans doute acquis une certitude: Dario Vidosic est bien le stratège annoncé, le chef d'orchestre qui faisait défaut depuis le début de saison.

Même si les Sédunois ont eu plusieurs occasions pour "tuer" ce match, ils doivent encore une fière chandelle à Vanis. Le gardien letton fut, une fois encore, décisif, notamment devant Callà deux minutes seulement après le but - historique - de Léo.

