Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 21 février 2018 15:43 21. février 2018 - 15:43

L'Allemagne jouera vendredi face au Canada sa première demi-finale olympique en hockey sur glace!

La sélection germanique, qui avait battu une piètre équipe de Suisse en 8es de finale, a créé mercredi l'exploit dont rêvaient les Helvètes. Les protégés du coach Marco Sturm, ex-attaquant aux 1006 matches joués en NHL, se sont imposés 4-3 après prolongation face à la Suède. L'Allemagne a fait la différence grâce à un but marqué par Patrick Reimer après 1'30'' en "overtime". La Suède était pourtant revenue de loin, égalisant à 3-3 à la 52e après avoir été menée 2-0 puis 3-1.

La tâche de l'Allemagne s'annonce plus délicate encore en demi-finale. Elle affrontera en effet le Canada, double tenant du titre olympique. Les joueurs à la feuille d'érable se sont imposés 1-0 en quarts de finale face à la Finlande.

L'absence des stars de la NHL ne se fait, pour l'heure, pas trop ressentir dans le camp canadien. Le capitaine Chris Kelly et ses partenaires ont témoigné d'une belle solidité défensive face à la Finlande, en bronze lors des deux derniers JO. Et pourtant, le gardien titulaire Ben Scrivens a dû être remplacé dès la 25e minute, touché après avoir été bousculé par un adversaire. Son remplaçant Kevin Poulin (Kloten) a répondu présent, et le but inscrit à la 41e minute par le défenseur du CP Berne Maxim Noreau a suffi au bonheur des Canadiens.

Neuer Inhalt Horizontal Line