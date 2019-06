L'Allemagne a pris une sérieuse option sur la qualification pour les 8es de finale du Mondial dames. La Mannschaft s'est imposée 1-0 mercredi face à l'Espagne, prenant seule la tête du groupe B.

Après une entame de match un peu laborieuse, l'Allemagne, toujours privée de sa star Dzsenifer Marozsann qui s'est fracturé un orteil, a ouvert le score en fin de première période par Sara Dabritz (42e). Même si elles n'ont pas démérité, les Espagnoles, qui s'étaient largement imposées face à l'Afrique du Sud (3-1) lors de leur premier match, n'ont pas réussi à revenir.

Après son succès en ouverture face à la Chine, l'Allemagne, double championne du monde (2003 et 2007), compte désormais six points. Un match nul entre la Chine et l'Afrique du Sud jeudi lui permettrait d'être assurée de finir à l'une des deux premières places du groupe B et de valider définitivement son ticket pour les 8es.

Battu 3-0 par la Norvège lors de la 1re journée, le Nigeria s'est par ailleurs relancé dans la poule A en l'emportant face à la Corée du Sud (2-0). La formation asiatique, qui avait subi la loi de la France en ouverture (4-0), peut elle quasiment dire adieu aux 8es de finale.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Contenu externe Billets gratuits pour rencontrer Lili Hinstin