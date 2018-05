Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 17 mai 2018 11:41 17. mai 2018 - 11:41

L'Allemagne a conservé la tête du classement mensuel Fifa publié ce jeudi et marqué par une grande stabilité, le Brésil et la Belgique complétant le podium.

Le Top 10 n'a pas évolué, la Suisse et la France occupant respectivement les 6e et 7e rangs, derrière le Portugal et l'Argentine mais devant l'Espagne toujours à la 8e place.

A moins d'un mois du coup d'envoi du Mondial en Russie (14 juin-15 juillet), le faible nombre de matchs disputés (7) a entraîné très peu de changements dans le classement du Top 50.

Classement mondial FIFA au 17 mai 2018: 1. (mois précédent: 1.) Allemagne 1544. 2. (2.) Brésil* 1384. 3. (3.) Belgique 1346. 4. (4.) Portugal 1306. 5. (5.) Argentine 1254. 6. (6.) Suisse 1179. 7. (7.) France 1166. 8. (8.) Espagne 1162. 9. (9.) Chili 1146. 10. (10.) Pologne 1118. Puis: 13. (13.) Angleterre 1040. 19. (19.) Pays-Bas 969. 20. (20.) Italie 947. 25. (25.) Costa Rica* 858. 35. (35.) Serbie* 732.

* = adversaire de la Suisse en Coupe du monde

