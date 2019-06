Les New Jersey Devils, le club des Suisses Nico Hischier et Mirco Müller, se sont assuré les droits du premier choix du repêchage de NHL à Vancouver avec le talentueux américain Jack Hughes.

Le centre de 18 ans est seulement le huitième joueur américain repêché en no 1. Le dernier n'était autre que l'ancien attaquant des Zurich Lions Auston Matthews (Toronto). Ainsi, les Devils auront deux no 1 de la draft avec Hischier (2017) et Hughes. Ce dernier a joué pour le programme de développement de l'équipe nationale américaine. Il fut le meilleur marqueur du dernier Championnat du monde des M18.

Le grand talent finlandais Kaapo Kakko, très en vue lors du titre mondial de la Finlande à Bratislava, a été choisi en deuxième position par les New York Rangers. Le premier Canadien repêché et l'attaquant Kirby Dach par les Chicago Blackhawks.

Aucun Suisse n'a été repêché au premier tour.

