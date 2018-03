Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Brigue VS - Le Tribunal du district de Brigue a condamné l'ancien chef de la gendarmerie valaisanne pour actes d'ordre sexuel avec une adolescente. L'accusé est soumis à une peine pécuniaire avec sursis de 100 jours-amende, soit au total 16'500 francs.

Le Tribunal de district indique qu'il a établi que l'accusé avait commis à plusieurs reprises, entre mi-2008 et mars 2009, des actes d'ordre sexuel sur une jeune fille âgée à l'époque de 13 ans. Le jugement motivé a été notifié aux parties le 31 mars.

En raison d'un désaccord entre le Ministère public du Haut-Valais et le juge d'instruction, la chambre pénale du Tribunal cantonal avait dû trancher entre prononcer un non-lieu ou renvoyer l'ancien chef de la gendarmerie en jugement. Le 28 janvier 2010, elle avait opté pour la seconde solution. Les débats ont eu lieu le 24 mars 2010, à huis clos devant le Tribunal de district de Brigue.

