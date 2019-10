Sandra Lienhart a trouvé un point de chute après son départ de Banque Cler. L'ancienne directrice générale de l'établissement bâlois a été nommée au poste de responsable de la division Retail de Postfinance.

Elle prendra ses fonctions le 1er mars prochain et remplacera Sylvie Meyer, qui partira en retraite anticipée le 1er janvier.

Mme Lienhart sera à la tête d'une unité forte de 1000 employés, indique lundi le bras financier de la Poste. La division Retail s'occupe de la distribution physique et numérique, du marketing et englobe également le "contact center". Elle sert quelque 2,5 millions de clients privés et 275'000 clients commerciaux.

La nouvelle responsable va intégrer la direction générale de Postfinance, précise le communiqué.

Née en 1966, Sandra Lienhart a accédé à la tête de l'ex-Banque Coop lorsque celle-ci a changé d'identité pour devenir Banque Cler, en 2017. Elle a annoncé son départ en juin dernier, au moment où le propriétaire de l'établissement, la Banque cantonale de Bâle, a lancé un programme de restructuration et repris la main sur la direction opérationnelle de sa filiale.

