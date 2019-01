L'année 2018, la plus chaude à Prague depuis 1775

L'année 2018 a été la plus chaude jamais mesurée dans la capitale tchèque Prague depuis l'instauration d'un relevé quotidien de la température en 1775, ont annoncé samedi les autorités. La température moyenne a été de 12,8 degrés Celsius.

Cette température se situe à un niveau "extraordinairement au-dessus de la normale", a constaté l'Institut d'hydrométéorologie tchèque (CHMU) dans un communiqué. Elle a dépassé de 3,2 degrés la moyenne des années 1775-2014.

La précédente température moyenne annuelle record, 12,5 degrés, a été observée dans la capitale tchèque en 2014 et 2015. Les autres places au classement appartiennent aux années 2007 (12,1 degrés), 2000 (12,0 degrés) et 2016 et 2017 (11,8 degrés).

Déjà la température estivale moyenne de 22,7 degrés en été 2018 a été la plus chaude à Prague depuis 1775, selon la même source. En météorologie, l'été commence début juin et s'achève fin août.

Le relevé quotidien des températures a été institué en 1775 dans un observatoire météorologique situé dans une tour de l'ancien collège des Jésuites du Clementinum, dans le coeur du vieux Prague.

