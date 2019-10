L'année hydrologique 2018/2019 a été trop sèche dans la majorité des régions du pays, à l'exception de l'est de la Suisse. Le retrait des glaciers s'est poursuivi.

L'année hydrologique qui court du 1er octobre au 30 septembre suivant, a été plus sèche que celle marquée par la sécheresse de l'été 2018, relève SRF Meteo dans son bilan annuel publié mardi. Le climat était généralement trop sec à l'ouest et au sud. L'année hydrologique a par contre été trop humide dans l'est du Plateau et des Alpes, ainsi qu'au nord et dans le centre des Grisons.

Selon SRF Meteo, la tendance à des fluctuations de plus en plus marquées d'année en année semble se confirmer.

Malgré l'hiver enneigé, les glaciers ont de nouveau souffert. Ils ont continué à perdre du volume, tant en longueur qu'en volume.

L'année hydrologique est principalement due au fait que la neige qui tombe à la fin de l'automne ne peut généralement s'écouler que l'année suivante.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Vous avez apprécié swissinfo? Dites-le-nous Sondage: clavier et main close up Donnez-nous votre avis Les élections nationales auront lieu dans trois semaines. Nous aimerions savoir quels sont selon vous les défis politiques prioritaires et pour quel parti vous voteriez aujourd'hui. L’enquête ne prend qu’environ 10 minutes.