L'armée a récupéré et évacué une grenade de la Première Guerre mondiale au niveau de la promenade Grenzacher, à Bâle. Des ouvriers du bâtiment l'avaient trouvée vendredi soir lors de travaux de dragage du Rhin.

Durant les opérations, la police cantonale de Bâle-Ville a dû bloquer une rue à partir de 08h00, pendant environ trois heures et demie, indique-t-elle samedi dans un communiqué. La zone de loisirs et de baignade Birsköpfli a également été fermée. Les riverains le long du Rhin avaient été préalablement priés de laisser leurs fenêtres ouvertes et de fermer les volets, pour éviter que les vitres n'éclatent en cas de déflagration.

Les spécialistes supposent qu'il s'agit d'un projectile explosif de fabrication allemande datant de la Première Guerre mondiale. L'engin est d'une longueur d'environ 65 centimètres et d'un diamètre de 18 centimètres, a précisé la police cantonale de Bâle-Ville.

