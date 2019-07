Silke Pan, la championne paraplégique de Fully (VS), a bouclé mardi à Lugano le tour de 30 lacs suisses, qui a débuté le 14 juillet au bord du Léman à Genève. En seize jours, l’athlète a parcouru près de 980 km en hanbike et à la nage.

La jeune femme, d'origine allemande et qui a perdu l’usage de ses jambes en tombant d’un trapèze alors qu’elle se produisait dans un cirque, a été accueillie à bras ouvert à Lugano mardi. Silke Pan a accompli son périple "à la force des bras" en traversant les lacs en kayak et les cols en vélo couché actionné par les mains, a expliqué son mari Didier Dvorak à l’agence de presse Keystone-ATS.

"La météo nous a été favorable, a-t-il poursuivi, même si les orages ont rendu difficile le passage du col du Lukemanier entre les Grisons et le Tessin: à près de 2000 mètres d’altitude, les eaux du lac du col étaient plutôt agitées et froides et nous n’avons pas voulu prendre trop de risques." Reste que Silke Pan a dépassé l’objectif qu’elle s’était fixé au départ, c'est-à-dire traverser 26 lacs en 15 jours.

La saison 2019 de handbike de l’athlète paraplégique romande a déjà été marquée par d’importants succès dans des compétitions européennes de courses sur route. Le 1e août, Silke Pan est attendue à Aigle pour y prononcer le traditionnel discours.

