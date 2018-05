Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Les retraités qui en ont besoin pourront recevoir à l'avenir le forfait pour deux appareils auditifs. Jusqu'à présent, l'assurance vieillesse ne prenait en charge qu'une seule aide auditive. La mesure entrera en vigueur le 1er juillet.

Désormais un forfait de 1237,50 francs couvrira deux appareils et les services correspondants pour une période de 5 ans. Ce montant correspond à 75% du forfait remboursé par l'Assurance invalidité. S'agissant des appareils pour une oreille, l'AVS continuera de verser son forfait de 630 francs, a indiqué mardi l'Office fédéral des assurances sociales.

Il incombera au médecin spécialiste de déterminer si une personne a besoin d'une ou de deux aides auditives. Cette modification d'ordonnance avait été adoptée par le Parlement lors de la session de septembre dernier.

Le montant des prestations a été limité à 75% du forfait de l'AI pour les rentiers AVS au motif que l'AVS est une assurance-vieillesse et non une assurance de réinsertion. Le Parlement a ainsi tenu compte des différents buts poursuivis par l'AVS et l'AI.

