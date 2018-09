Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 14 septembre 2018 12:13 14. septembre 2018 - 12:13

L’Institut et Haute École de la Santé La Source ouvrira ses portes sur le site de Beaulieu mardi lors de la rentrée académique. Menacé en décembre 2017, le projet a pu être mené à bien selon le calendrier prévu, grâce au soutien de la Ville de Lausanne et du canton.

Grâce à cette extension, les futurs infirmiers et infirmières disposent de 6’000 m2 supplémentaires au cœur des halles 2 et 3 du Palais de Beaulieu, à deux pas du siège de l’École à Vinet, a communiqué La Source vendredi. Ces surfaces sont nécessaires au vu de la croissance constante de l’effectif estudiantin (834 étudiants en 2018 contre 280 en 2006). Elles permettent également de répondre à la menace de pénurie de personnel soignant.

Les nouvelles infrastructures de La Source à Beaulieu intègrent des auditoires, un hôpital simulé et un laboratoire consacré à l’innovation. Ces réalisations dédiées à la qualité des soins et à la sécurité des patients renforcent également l’attractivité des formations en soins infirmiers (bachelor et spécialisations postgrades).

Budget des rénovations

Pour la Fondation de Beaulieu, l’achèvement du chantier de La Source représente une étape décisive de sa nouvelle stratégie de revitalisation et de diversification du site. Les travaux de La Source ont en effet permis d’effectuer parallèlement la rénovation d’une partie des surfaces dédiées à "Congrès & Manifestations".

Les coûts de l’ensemble de ces rénovations atteignent 32,25 millions de francs. Ils sont couverts par un emprunt de la Fondation de Beaulieu (27,3 millions) cautionné par l’Etat de Vaud et par une contribution à bien plaire (4,5 millions) de la Fondation La Source, locataire des surfaces qu’elle occupe, ainsi que par une subvention du canton relative à l’amélioration énergétique du site.

Satisfaction

La question de la réaffectation du site de Beaulieu préoccupe les autorités lausannoises et vaudoises de longue date. Elles s’estiment donc très satisfaites des différents achèvements présentés par La Source et la Fondation de Beaulieu.

Quant à la Haute Ecole, elle se réjouit que "la tourmente qui s’est abattue sur Beaulieu fin 2017 ne soit plus qu’un lointain souvenir". Pour mémoire, canton et ville avaient alors annoncé des potentielles malversations aujourd'hui confirmées, avec dénonciation pénale et résiliation du mandat du secrétaire général de la fondation. Quelque 12 millions de francs ont notamment fait l’objet d’inscription incorrecte dans les comptes entre 2015 et 2017.

Neuer Inhalt Horizontal Line