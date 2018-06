Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 21 juin 2018 15:09 21. juin 2018 - 15:09

Posséder une montre unique, frappée au nom de l’Ecole technique du Locle (NE) sera bientôt à nouveau possible. L’Ecole d’horlogerie locloise relance la fabrication de montres-école. Une tradition remise au goût du jour pour commémorer les 150 ans de l’établissement.

Seuls 150 exemplaires numérotés de cette montre-bracelet mécanique seront produits d’ici au mois de novembre. Le concept de ce garde-temps swiss made, entièrement conçu à l'école et produit en partenariat avec des entreprises neuchâteloises, a été présenté jeudi au Locle.

La montre est dotée d’un cadran "champagne" spécial 150e, animée par un mouvement ETA 6498 et équipée d’un bracelet cuir. Cette série limitée est mise en vente dès aujourd’hui par souscription directe sur internet au prix de 1150 francs par unité.

Ce projet a impliqué plusieurs dizaines d’apprentis formés à l’école et de nombreux enseignants. Trois métiers ont été associés : les dessinateurs pour le concept et la construction, les micromécaniciens pour la réalisation et la fabrication et enfin les horlogers pour le montage et le réglage.

"C’est vraiment un savoir-faire ancré dans la tradition qui est porté vers le futur par nos apprentis", se réjouit Sylvain Varone, responsable du secteur horloger de l’Ecole technique et initiateur du projet. Outre son côté emblématique, la production de cette montre-école comporte surtout une dimension pédagogique importante.

Un projet qui va perdurer

Des collaborations avec des entreprises neuchâteloises ont garanti la fourniture des composants mais aussi permis de renforcer les liens entre l’école et le tissu industriel local. Ceci favorisera notamment l’échange d’expérience et l’organisation de stages en entreprises, ajoute Sylvain Varone.

Cette série limitée du 150e doit donner le ton pour la suite. L'Ecole technique entend bien faire perdurer le projet sur les années à venir. A terme, chaque apprenti du secteur horloger pourra assembler et acheter sa propre montre-école à la fin de sa formation, et ainsi perpétuer une tradition qui avait disparu ces dernières années.

L’Ecole d’horlogerie locloise fait aujourd'hui partie du secteur horloger de l’Ecole technique du CIFOM qui compte plus de 1200 élèves venus de toute la Suisse.

Neuer Inhalt Horizontal Line