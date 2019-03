L'EPER dispose de moins de moyens financiers et doit revoir ses projets à la baisse. L'ONG doit même se séparer de six employés en Suisse (archives).

L’Entraide Protestante Suisse (EPER) a vu ses ressources diminuer en 2018. Dans la foulée, l'ONG recentre ses activités à l’étranger et réduit son personnel en Suisse: six personnes sont touchées, particulièrement au niveau de l’administration et de la communication.

Avec 66,2 millions de francs, ses recettes d’exploitation sont restées en deçà des attentes, tandis que les dépenses se situaient dans le cadre budgétaire à 75 millions. Les résultats de l’EPER pour l’exercice 2018 reflètent l’environnement de plus en plus exigeant auquel les œuvres d’entraide suisse sont confrontées, indique-t-elle dans un communiqué mardi.

Le contexte global est marqué par la pression économique. La concurrence est accrue, aussi bien en ce qui concerne les mandats à l’étranger que les conventions de prestation en Suisse, poursuit l'organisation.

Retrait de Moldavie et du Zimbabwe

Ces prochains mois, l'EPER mettra fin aux projets menés en Moldavie et au Zimbabwe de manière échelonnée. En Colombie, en Israël et en Palestine, l’EPER réduira le nombre de projets et se concentrera à l’avenir sur la transformation des conflits.

Indépendamment de la situation actuelle, le Conseil de fondation et le Groupe de direction ont décidé, il y a quelques mois, de mettre fin à la présence de l’EPER en Inde. Ce pays est l’un des tout premiers dans lesquels l’ONG s’est engagée, il y a de cela plusieurs dizaines d’années.

En Suisse, l’objectif est de maintenir les activités en faveur des personnes les plus vulnérables malgré les difficulté économiques actuelles. Seules les prestations de certains projets seront réduites en Suisse alémanique.

En 2018, l’EPER a mené environ 300 projets d’un volume total de 64,3 millions de francs en Suisse et dans 32 autres pays. Elle a ainsi pu améliorer les conditions de vie de plus d’un million de personnes sur quatre continents, évalue-t-elle.

Baisse des dons et des contributions

Le niveau général des dons versés aux projets d’aide humanitaire est en recul, de même que les contributions des donateurs institutionnels. Ces facteurs combinés ont conduit l’EPER à investir dans les projets suisses et internationaux 7,7 millions de francs sur les réserves des fonds existants.

La part des recettes provenant des projets menés en Suisse est de 26,7 millions (40%). Les Eglises cantonales, les paroisses et d’autres organisations ecclésiales ont apporté des contributions à raison de 13,2 millions (20%). Un total de 14,9 millions, soit 23% des recettes, provient de contributions versées par la Confédération, les cantons et les communes, tandis que les particuliers ont versé 11,5 millions (17%) et la Chaîne du Bonheur, 3 millions (5%).

La part des coûts administratifs calculée selon les normes ZEWO correspond à 14,5% de l’ensemble des dépenses, soit CHF 10,8 millions. Les coûts administratifs de l’EPER sont donc en dessous de la moyenne des ONG certifiées ZEWO (21%).

Neuer Inhalt Horizontal Line