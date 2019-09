Trente et un jeunes chercheurs d'universités, écoles polytechniques et d'instituts suisses se voient attribuer des "starting grants" par le Conseil européen de la recherche (ERC). Avec quinze bourses, les chercheurs de l'EPF Zurich en ont raflé la moitié, un record.

L'an dernier, 20% des demandes de bourses déposées par des chercheurs de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich avaient été acceptées par l'ERC. Cette année, ce taux a explosé, passant à 38,5%, indique la haute école mardi. Quelque 23 millions d'euros - environ 1,5 million par récipiendaire - sont ainsi versés à des chercheurs de l'EPFZ pour concrétiser un projet de recherche.

En comparaison, seuls trois chercheurs de l'EPFL ont obtenu un "starting grant". Deux sésames ont en outre été attribués respectivement à des chercheurs des Universités de Lausanne, Genève, Berne et Zurich. Un seul chacun est allé à des représentants des Universités de Fribourg, de Bâle et de la Suisse italienne, de même qu'à des chercheurs des instituts CSEM et Swiss TPH.

Les projets soutenus en Suisse par l'ERC vont de la modélisation de l'évolution climatique à l'amélioration de modèles numériques en 3D, en passant la mise au point de valves cardiaques à durée de vie plus longue ou d'éléments techniques permettant de découvrir des planètes en dehors du système solaire.

Au total, l'ERC a attribué cette année 408 bourses à des jeunes chercheurs de 51 pays pour un montant de 621 millions d'euros.

Neuer Inhalt Horizontal Line