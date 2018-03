Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 27 février 2018 22:02 27. février 2018 - 22:02

Sans Cristiano Ronaldo ménagé, le Real Madrid a été refroidi en fin de match par l'Espanyol (1-0) pour la 26e journée du Championnat d'Espagne.

Il voit s'interrompre sa série de cinq victoires à une semaine du 8e retour de Ligue des champions à Paris.

Sous un mélange de pluie et de neige, un but de Gerard Moreno dans le temps additionnel (90e+3) a permis à l'Espanyol Barcelone de s'imposer à domicile et sanctionner l'équipe de Zinédine Zidane, sauvée à plusieurs reprises par son gardien Keylor Navas et freinée par le portier adverse Diego Lopez.

Cette défaite inattendue met un terme à l'enchaînement de cinq succès consécutifs réussi ces dernières semaines par le Real et laisse la "Maison blanche" (3e, 51 pts) à la portée de Valence (4e, 49 pts), opposé mercredi à l'Athletic Bilbao.

