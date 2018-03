Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 24 février 2018 15:39 24. février 2018 - 15:39

Quelque 11'000 soldats participaient à la parade, ainsi qu'une centaine de véhicules des unités de l'armée estonienne et de plusieurs pays membres de l'OTAN.

L'Estonie a célébré le 100e anniversaire de son indépendance avec une grande parade militaire à Tallin samedi. Membre de l'OTAN, ce petit pays balte proche de la Finlande reste préoccupé par sa sécurité face au puissant voisin russe.

"L'indépendance et la liberté de notre peuple n'ont jamais été et ne doivent pas être considérées comme acquises une fois pour toutes", a déclaré Riho Teras, commandant en chef des forces armées estoniennes à l'occasion de la parade. Quelque 11'000 soldats y participaient, ainsi qu'une centaine de véhicules des unités de l'armée estonienne et de plusieurs pays membres de l'OTAN.

"La guerre de l'Indépendance a envoyé un message clair: tout est possible si une nation le veut vraiment. Ce message ne pouvait pas être réduit au silence par des puissances étrangères ou des déportations de masse. Cela a continué, et cela a aidé notre peuple à survivre", a encore dit Riho Teras.

Concerts et plantation d'arbres

"L'indépendance de l'Estonie est mieux protégée que jamais parce que nous avons des amis et des alliés", a déclaré quant à lui le président du Parlement, Eiki Nestor. L'Estonie a adhéré à l'OTAN et à l'Union européenne en 2004. Le pays célèbre l'anniversaire de son indépendance le 24 février, le jour de la publication à Tallinn du manifeste d'indépendance en 1918.

Le programme des célébrations a été lancé en 2017 et se prolongera jusqu'en février 2020. Il comprend notamment des concerts, des expositions et des actions caritatives. Un des projets prévoit une collecte d'argent pour offrir des instruments de musique à toutes les écoles. Des arbres seront également plantés dans différentes régions de l'Estonie.

