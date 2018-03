Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 12 janvier 2010 13:46 12. janvier 2010 - 13:46

Genève - Une panne informatique a perturbé le fonctionnement de certains services de l'Etat de Genève mardi matin. L'incident a pour origine un court-circuit survenu dans les ondulateurs, des machines servant à réguler le courant électrique en cas de fluctuations.

"Tout devrait être rétabli à 100% mercredi", a déclaré Laurent Forestier, responsable de la communication au Département des constructions et des technologies de l'information. Une centaine de fonctionnaires a été affectée par la panne, a-t-il précisé.

Le court-circuit qui s'est produit dans les ondulateurs a entraîné l'extinction de plusieurs serveurs et ordinateurs. Les techniciens se sont affairés mardi matin à les redémarrer. Quatre services de l'Etat ont été touchés par la panne: la police, la justice, l'administration fiscale et l'Office cantonal des automobiles. Malgré cet incident, la police est parvenue à fonctionner plus ou moins normalement.

