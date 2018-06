Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

28 juin 2018 16:06

Les étudiants vivront deux mois en Chine et s'immergeront dans des entreprises (photo symbolique).

Sept étudiants valaisans déposeront leurs valises en Chine en juillet et août. Le stage est offert par le Département de l'économie et de la formation. Il a été présenté devant la presse jeudi après-midi à Sion.

Trois filles et quatre garçons âgés entre 19 et 30 ans s'envoleront le 9 juillet pour Shanghai. Dans la mégalopole chinoise, ils vivront en colocation avec neuf autres jeunes vaudois, neuchâtelois, genevois et suisses alémaniques.

Jusqu'au 30 août, ils suivront des cours de mandarin et découvriront les us et coutumes de l'empire du Milieu. Mais surtout, ils intégreront chacun une entreprise, dans des domaines tels que les ressources humaines, l'événementiel, l'éducation, l'énergie renouvelable ou la technologie numérique blockchain.

Le séjour est organisé par la société Integrate Chinese Life, créée en 2013 par deux Suisses. Elle travaille avec des institutions publiques et privées et a fondé la ICL Cup en 2016. Séduit, le canton du Valais y prend part pour la première fois, après l'Etat de Vaud l'an dernier.

8000 francs par étudiant

"Ce stage offre aux jeunes l'opportunité de s'immerger en Chine, l'un des poids lourds de l'économie mondiale, orientée notamment vers l'innovation et les nouvelles technologies. Un tel séjour est aussi un plus sur un C.V.", a souligné Pierre-Yves Délèze, secrétaire général du Département valaisan de l'économie et de la formation.

Les sept étudiants sont issus des collèges (2), des écoles professionnelles (2) et des hautes écoles valaisannes (3). Leur dossier a été sélectionné parmi 45 autres par ICL, en consultation avec les directions d'écoles. Les notes n'étaient pas un critère, la motivation et l'intérêt pour le pays en revanche, oui, précise Pierre-Yves Délèze.

Le département finance toute l'opération, soit 8000 francs par étudiant. Les partenaires tireront un bilan à l'issue du stage et, si tout s'est bien passé, pourraient bien reconduire l'expérience les années prochaines.

