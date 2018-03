Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Sol gelé et moumoutes de circonstance vendredi à Londres

Une bonne partie de l'Europe était toujours plongée vendredi dans le froid et la neige, même si dans certaines régions une amélioration pointait. Une soixantaine de personnes sont mortes en une semaine.

En Grande-Bretagne, un vent glacial a continué de souffler sur Londres, où de nouvelles chutes de neige étaient annoncées. L'armée a été appelée en renfort dans le comté de Hampshire, dans le sud de l'Angleterre, pour secourir des automobilistes coincés en raison de la neige. Situation identique à Manchester, dans le nord-ouest.

Entre régions isolées et coupures de courant, la vedette des médias britanniques était "le bébé de la neige", une petite fille née jeudi dans la voiture de ses parents bloquée par la neige alors qu'ils tentaient d'arriver dans un hôpital du nord du pays. Finalement transportés à l'hôpital, la mère et l'enfant - placé dans un berceau chauffé - se portaient bien, a confirmé l'hôpital vendredi.

En Irlande, le plus dur du blizzard qui résultait de la combinaison de la vague de froid sibérien et de la tempête Emma venue de l'Atlantique "est maintenant passé, et les gens pouvaient à nouveau sortir de chez eux, tout en restant très prudents", a twitté le ministre du logement et de l'aménagement Eoghan Murphy.

L'aéroport de Dublin est toutefois resté fermé jusqu'à samedi, et après la journée particulièrement dure de jeudi, quelque 24'000 foyers ou entreprises étaient toujours privés d'électricité.

Plus de 20 morts en Pologne

En Italie, le froid était moins sévère avec des températures tout juste négatives. Elles restaient assez inhabituelles pour provoquer encore des soucis de transports avec des routes et autoroutes fermées ou bloquées en raison du verglas et de la neige. La météo devait encore se dégrader dans la soirée dans le nord et le centre du pays, où de nombreuses écoles sont restées fermées. Les autorités recommandaient de ne se déplacer qu'en cas de nécessité.

Si une partie de l'Europe centrale et des Balkans (Serbie, Croatie notamment) connaissait une amélioration, la Pologne quant à elle était toujours plongée dans un froid intense qui a fait deux morts de plus entre jeudi et vendredi, portant le bilan des victimes des intempéries depuis vendredi dernier à 23 personnes.

Dans la nuit de jeudi à vendredi, le mercure est descendu jusqu'à -27°C dans le sud du pays. Un redoux était annoncé à partir du week-end.

En Ukraine, les écoles sont elles aussi restées fermées et les autorités ont demandé aux entreprises de ralentir leur activité pour éviter une pénurie de gaz après le refus de la Russie de reprendre ses livraisons.

Migrants abandonnés

En Autriche, cinq migrants abandonnés par des passeurs ont été secourus sur une autoroute du sud-est du pays, où ils marchaient pour certains pieds nus sur le sol gelé par des températures inférieures à -6°C, à annoncé la police.

Ce groupe de migrants, qui comprenait des Iraniens et un Pakistanais, avait été déposé par des passeurs sur l'autoroute près de Graz, non loin des frontières slovène et hongroise. Ils ont demandé l'asile en Autriche dans la foulée, a précisé la police.

Record de froid à Folldal

Cette vague de froid a fait au moins 59 morts depuis vendredi dernier, selon un comptage des bureaux de l'AFP: 23 en Pologne, 7 en Slovaquie, 6 en République tchèque, 5 en Lituanie, 4 en France, au moins 3 en Espagne, 2 en Italie tout comme en Roumanie, en Serbie et en Slovénie, un aux Pays-Bas, en Grande-Bretagne et en Suède.

Pendant que tous ces pays se débattaient avec des conditions difficiles, le record de froid en Europe est revenu à la petite ville de Folldal, dans le centre de la Norvège, avec -42°C la nuit. Un record qui laisse les habitants de glace, tant ils sont habitués au froid extrême. "La vie suit globalement son cours", a expliqué stoïque la maire de Folldarl, Hilde Frankmo Tveråen, à la chaîne TV2.

