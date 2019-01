L'Europe et la santé parmi les priorités du PDC

La concordance par une politique "nettement marquée" au centre reste la marque de fabrique du PDC. En cette année d'élections fédérales, les démocrates-chrétiens placeront la santé et la politique européenne parmi leurs priorités.

Lors de leur traditionnelle conférence de presse de rentrée à l'occasion de l'Epiphanie, les dirigeants du PDC regrettent que la "volonté (de consensus soit) de moins en moins perceptible dans notre système politique". Les intérêts particuliers et les jeux politiques déterminent de plus en plus l’agenda politique", écrit le PDC dans un communiqué.

En conséquence, les grands projets de réforme indispensables à la Suisse échouent, conclut-il. En cette année électorale, le PDC continuera de rechercher le compromis, en particulier dans les deux dossiers que sont la santé et la politique européenne.

Dans dernier domaine, le quatrième parti de Suisse rappelle qu'un accord-cadre institutionnel avec l'UE représente une opportunité de garantir à long terme la voie bilatérale. A condition de ne pas "sacrifier la souveraineté et la protection des salaires".

En matière de santé, le PDC a fait la promotion de son initiative pour un frein aux coûts de la santé. Il dit ainsi proposer une "solution constructive au problème numéro un en s’attaquant au problème à la racine".

L'initiative exige que la Confédération et les cantons prennent des mesures incitatives contraignantes lorsque l'augmentation des coûts moyens annuels par personne assurée dans l'assurance maladie obligatoire est supérieure d'un cinquième à l'évolution des salaires nominaux. Si besoin, ces mesures doivent aussi comprendre des sanctions.

