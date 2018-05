Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

L'affaire Skripal avait creusé le fossé entre la Russie et le reste de l'Occident (archives)

L'ex-espion russe Sergeï Skripal, découvert empoisonné avec sa fille Ioulia le 4 mars dernier à Salisbury (sud-ouest de l'Angleterre), a pu quitter l'hôpital dans lequel il était soigné. L'information a été confirmée vendredi par le NHS (service de santé public).

Les Skripal avaient été admis au Salisbury District Hospital. "C'est une nouvelle fantastique que Sergeï Skripal se sente assez bien pour quitter l'hôpital", a déclaré vendredi la directrice de l'établissement, Cara Charles-Barks, citée dans un communiqué.

Skripal et sa fille avaient dû être hospitalisés après qu'un agent innervant de conception soviétique, le Novitchok, a été aspergé sur la porte d'entrée de leur domicile. La Grande-Bretagne a jugé hautement probable que la Russie soit derrière cet empoisonnement. Mais Moscou a toujours démenti catégoriquement cette thèse.

L'affaire Skripal a provoqué une crise diplomatique entre l'Occident et la Russie, la plus grave depuis la fin de la Guerre froide avec l'expulsion de dizaines de diplomates de part et d'autre.

