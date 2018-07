Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

06. juillet 2018 - 02:39

L'ancien gourou de la secte Aum qui avait organisé l'attaque au gaz sarin dans le métro de Tokyo en 1995, a été exécuté vendredi, ont annoncé les médias japonais. L'homme a été pendu.

Chizuo Matsumoto, plus connu sous le nom de Shoko Asahara, est le premier des 13 personnes condamnées, dont l'exécution a été annoncée. L'ex-gourou avait vu sa sentence de peine capitale confirmée il y a des années et attendait depuis dans les couloirs de la mort à l'instar de 12 complices impliqués dans cet attentat au sarin.

La secte Aum Shinri Kyo, ou Vérité suprême d'Aum, qui mélangeait méditations bouddhiste et hindoue à enseignements apocalyptiques, avait organisé des attaques simultanées au gaz sarin sur plusieurs lignes du métro de Tokyo aux heures de pointe le 20 mars 1995, qui ont fait 13 morts et plus de 6000 blessés.

Nul ne comprit tout de suite ce qu'il se passait à cette heure matinale alors que de nombreux passagers sortaient suffoquant, sans plus rien voir, de diverses bouches de métro des lignes visées.

Avant cet attentat qui a choqué le pays, le Japon avait regardé avec une fascination mêlée d'angoisse germer et grandir Aum dans les années 1980 et 1990. Le chef mystique Asahara allait alors d'émissions de télévision en podiums de campagne électorale pour capter l'attention des citoyens, parmi lesquels de jeunes scientifiques de haut vol, des médecins, des avocats et autres individus appartenant à l'élite.

