George W. Bush "va très bien" après l'opération cardiaque qu'il a subie mardi, selon son porte-parole. L'ex-président américain, à qui l'on a placé un stent pour dégager une artère obstruée, récupère à son domicile à Dallas. Il devait reprendre une activité normale jeudi.

Les médecins ont découvert l'anomalie lundi lors du contrôle annuel de l'ancien président, qui est âgé de 67 ans. Ils ont recommandé une intervention immédiate, qui a été pratiquée mardi matin dans un hôpital de Dallas.

Fervent adepte de la course à pied lorsqu'il était à la Maison blanche entre 2001 et 2009, George W. Bush a dû ensuite se reconvertir dans le vélo en raison de problèmes de genou.

Sport et peinture

Depuis la fin de son mandat, il fait du sport chez lui presque tous les jours, selon un de ses conseillers. Il passe aussi beaucoup de temps à peindre ainsi qu'à son projet d'une bibliothèque présidentielle.

Impopulaire à la fin de son second mandat en raison de la crise économique et de la guerre d'Irak qui se prolongeait, il a depuis retrouvé un certain crédit auprès des Américains.

Son père, l'ancien président George H.W. Bush, 89 ans, a passé sept semaines dans un hôpital de Houston fin 2012-début 2013 pour une bronchite. Il en est sorti le 14 janvier. Il apparaît en général en public sur une chaise roulante.

